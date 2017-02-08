韓國瑜官田拜神農大帝 盼國民黨打乾淨選戰
國民黨黨主席參選人之一的台北農產運銷公司總經理韓國瑜，今天下午來到台南拜會地方友人，並順道前往官田的慈聖宮參拜神農大帝，他說過去一年氣候變化劇烈，風不調雨不順，農民損失慘重，連北農也被罵慘了，希望今年能無災無難，針對國民黨黨主席選舉傳出人頭黨員、黑道入黨等事件，他話鋒一轉，表示如果繼續走這種墮落的道路，搞派系、密室協商、拉人頭，「國民黨就真的沒救了」，他希望所有參選人都要光明磊落，打場乾乾淨淨的選舉。
韓國瑜說，這次黨主席選舉有5人參選，恰好是國民黨最後一次、也是最好的一次改革機會，他提到，現在走在路上隨便問一般小老百姓，絕大多數人都不喜歡國民黨，談到政治議題，就算自己是國民黨員，也不敢主動承認，如果創黨的「拋頭顱、灑熱血」，變成今日的「拉人頭、撒大錢」，那真的沒救了。
韓國瑜強調，一定要說實話、做實事，開大門走大路，才能重新獲得社會及民眾的支持，他希望所有參選人要自我警惕，不管直接、間接都一樣，打一場乾淨選戰，別讓支持者失望。
(中時)
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