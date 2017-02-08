過年訪40多廟 張麗善：祈求鄉親平安
過年期間，走訪超過40間廟宇的國民黨立委張麗善今天表示，去年台灣不但天災不斷，兩岸與經濟情勢更一再惡化，全民都受苦，因此雞年希望透過發放紅包的方式，祈求鄉親平安。
張麗善從除夕至初三接連4天「參拜走春」，馬不停蹄走訪雲林縣10多個鄉鎮市多達40多間廟宇，總計2萬個一元紅包發放一空。張麗善說，猴年的代表字是「苦」，去年台灣不但地震、颱風不斷，兩岸及經濟情勢更一再惡化，全民都受苦，因此雞年希望能透過發放紅包，討吉利，祈求鄉親平安。
不同於一般的拜年行程，張麗善除夕晚間回到故鄉雲林土庫，晚上11時在馬光順安宮陪鄉親一起守歲。張麗善表示，幾個月前農民才經歷菜價暴跌，耕種血本無歸，透過親手過爐的1元紅包，親自交給鄉親們，希望驅走厄運。
張麗善說，雲林的廟宇充滿特色，是鄉親和土地重要的連結，從先民開墾時就守護著當地，除了世界知名的北港朝天宮，還有祀奉關聖帝君的四湖參天宮以及祀奉「五年千歲」馬鳴山鎮安宮等，皆展現信仰的多元和深厚的宗教文化。
張麗善表示，現在絡繹不絕的香客早已不限於農民，過年大家攜家帶眷都去廟裡拜拜，蒞宮參香心中祈求的是新的一年能更好，家家戶戶都平安、健康，國運才會昌隆，這也是雞年「參拜走春」最主要的緣由。1060208
(中央社)
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