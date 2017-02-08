基隆16人染潛伏肺結核 未發病不會傳染
基隆貨櫃場16人潛伏感染肺結核，疾管署今天表示，潛伏感染者終其一生僅有約10%機率發病，未發病前都不具傳染力，而且可免費接受3個月藥物治療，降低發病風險。
基隆市七堵區的中華貨櫃場一名離職員工，去年8月身體不適、10月離職，並於11月確診罹患肺結核且發病。
疾管署副署長羅一鈞今天表示，衛生局擴大篩檢125名與患者密切接觸員工，其中16人經丙型干擾素釋放試驗，結果為陽性，確定為潛伏感染者。
羅一鈞指出，遭受結核菌感染，一生中有約10%機率發病，頭2年風險最高，一旦發病才具傳染力。
為降低發病風險，可經醫師評估使用潛伏結核治療藥物，羅一鈞說，疾管署去年4月增加短程治療處方速克伏（3HP），讓原本得治療9個月的潛伏結核治療療程，縮短至3個月，感染者可以免費用藥。
根據疾管署統計，去年共新增1萬139名結核病患，死亡人數約600人；去年3月到12月，潛伏結核檢查人數超過3萬5000人次，其中共有約5528人接受潛伏治療。1060208
(中央社)
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