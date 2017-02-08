林榮基否認政治庇護 也沒要在台開書店

受唐山書店邀請，前香港銅鑼灣書店店長林榮基今天現身台北書展。距上次訪台是西元2001年，這次是否尋求台灣政治庇護？林榮基否認，也說沒要在台灣開銅鑼灣書店。

為防日前香港社會運動人士黃之鋒等人訪台遭騷擾事件重演，警政單位規畫嚴密安全維護工作，昨天林榮基抵台後，就有百名維安維護，林榮基參觀書展也有約6名維安人員隨身，但一到書展現場就被媒體包圍訪問。

林榮基去年接受媒體訪問，被問及是否可能考慮尋求政治庇護時說，目前留在香港沒問題，「要的話就到台灣」，但他上午否認尋求台灣政治庇護。

去年有媒體報導銅鑼灣書店要在台灣開店，林榮基也否認表示，是有台灣的文化人要在台灣開銅鑼灣書店，這個月有透過中間人問他看法。

目前香港銅鑼灣書店已換經營者，林榮基說，「那是共產黨搞的」，之後他不會再經營書店，「賣書賣20幾年，好累啊，天天10幾個小時沒放假，休息一下吧」，之後如果有人想在香港再開一間銅鑼灣書店，他其實也不太贊成，「不想有第二個銅鑼灣事件」。

銅鑼灣書店事件後，林榮基說，香港還是有人出禁書，只是變很少，「殺頭的東西還是有人做嘛」，他更提到，「到目前為止香港還是自由的地方」，但中華人民共和國香港特別行政區基本法相關「叛國罪」等通過後，對香港言論自由影響巨大。1060208

(中央社)