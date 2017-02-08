凍齡38年！ 美國辣模重登雜誌封面再曝好身材
美國63歲的名模布琳克莉(Christie Brinkley)日前分享了自己再次為雜誌《運動畫刊泳裝特輯》(Sports Illustrated)拍攝封面的照片，這也是她繼1979年之後第四次登上這本雜誌的封面，不同的是這次她帶著2名女兒和她一起入鏡。封面中她身著鏤空的黑色連身泳裝，展現了保養得宜、玲瓏有緻、毫無贅肉的身材，不輸正值青春年華的女兒們，讓人驚嘆這兩本封面中的她幾乎沒什麼變化，歲月似乎沒有在她身上留下痕跡，更難以置信距離她第一次她登上封面已經相隔了38年。
據《People》報導，在這一次登上《運動畫刊》之前，布琳克莉1979年第一次登上封面時才25歲，之後分別在1980、1981年一共三次登上封面。如今在距離她第一次拍攝時隔38年後，雜誌再邀布琳克莉擔當封面女郎其實讓她很猶豫，她表示在接到雜誌社的邀請時，覺得簡直不敢置信，心想：「在我現在這個年紀拍嗎?不可能吧」，甚至曾經自己設限，過了30歲之後就不拍泳裝照了，沒想到現在她63歲了還遇到這樣的問題，不過後來想想可以帶著兩個女兒跟她一起入鏡，那就再拍最後一次吧。
布琳克莉除了是名模之外，也是一名演員及插畫家，她一共登上超過500本雜誌的封面，以好身材及漂亮的臉蛋深入人心。她也在1973年之後，有過4段婚姻，其中最著名的就是在1985年與歌手比利喬(Billy Joel )結婚。布琳克莉一共育有2女1子，2名女兒也就是這次和她一次登上雜誌封面的31歲的雅莉克薩(Alexa Ray Joel)及18歲的莎樂爾(Sailor Brinkley Cook)。
(中時電子報)
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