雷洪還債賣房慘賠6千萬 「年夜飯剩碗筷」數度想尋死

雷洪自曝債務纏身日子難過，心力交瘁數度想尋死。(中時資料照片)

金鐘影帝雷洪3年多沒接戲，去年8月被爆財務危機，拿苗栗頭屋鄉的房子向民間借貸公司借貸超過1500萬未果，年初時坦承賣屋紓解困境，但低調不願再多談內心傷痛之事，今他出席民視林口數位總部開幕活動，透露還債期間太苦，想輕生「一走了之」。

才剛發生台語據資深演員高鳴自殺身亡事件，在這敏感的當兒，又有演藝圈前輩生活「難過」，據《蘋果日報》報導，影星雷洪家庭開銷大，為紓解經濟困境賣房子，慘賠金額高達6000萬，健康又拉警報，讓他心力交瘁，過程中數度想尋死，他也透露今年過年，因為債務的關係讓餐桌上氣氛尷尬，「以前吃是桌上厚厚一疊，今年是桌上只有碗筷」，日子實在難過，還好有胞姊出身相助，還勸他「人生就是來也空去也空」，雷洪才轉念，堅強往前看。

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(中時電子報)