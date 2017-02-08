入伍前遭控拖薪 金俊秀揭真相「賣家產養員工」

金俊秀被酸過去炫富行徑。（圖／翻攝自xiaxiaxia1215 IG）

金俊秀發長文透露曾賣財產付給員工薪水。（圖／翻攝自xiaxiaxia1215 IG）

韓團「JYJ」成員金俊秀明(9日)將和Bigbang成員T.O.P雙雙入伍，近日金俊秀卻被爆料3年前所開飯店拖延發薪，上月更以240億韓元（約6.5億台幣）低調賣掉飯店，惹來員工投訴。昨(7日)晚間，金俊秀發聲表示，他自認最大錯誤是無法為飯店帶來利潤，並透露在當飯店主人的亮麗表面下，「為了按時發薪，還變賣過個人家產與不動產」，字字委屈說明並非不道德脫手飯店。

金俊秀2014年在濟州島風光開張「托斯卡尼（TOSCANA）」飯店，日前員工向媒體爆料，指金俊秀上月偷偷轉手飯店，並控金俊秀曾延遲發薪，雙方信任全失。對此飯店發聲明表示：「雖因經營困難有過延遲發薪，但絕沒欠薪，轉賣飯店所得金錢部分以用來補足薪水，退休金和解雇金也會全額支付」，並透露金俊秀重視員工想法，飯店會維持最大程度雇請員工。

昨晚，金俊秀無奈表示，兩、三年前曾被指控欠工程款，當時對他指指點點的人，對此官司最後是否勝訴並無關心，如今再發生類似新聞，出道14年的他本想不予理會，「但忽然覺得這不只是傷害名譽，更是抹黑人格」。

金俊秀說，他開跑車、住豪宅，其中沒有一分一毫不正當的收入，3年前懷著夢想開飯店，卻無法賺錢，每當遇到困境，「我將自己的演藝收入補貼給飯店經營，為了按時發薪，也變賣過個人家產和不動產」，他決定變賣飯店，是想交給更專業的人經營，讓員工有更好未來，最後說：「我退伍後就能證明這點，但我想，到時候又沒人關心了」。

而對於金俊秀變賣飯店挨批，雙胞胎哥哥金武英也發文表示，營運過程跟弟弟說需要資金，「俊秀的車、手表都賣了，只是為了努力能夠發給員工薪水」，近來報導讓金武英無法坐視不管，扛罪說：「罵我沒關係，但希望不要罵我們俊秀了」。而網友則不太領情，有人挖出金俊秀過往曬跑車、豪宅、出國等炫富行徑酸說：「這些要多少錢」、「不是先說自己有多苦，而是該先和員工道歉」。

(中時電子報)