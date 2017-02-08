松野莉奈病逝 私立惠比壽中學開唱添變
日本女子團體「私立惠比壽中學」成員松野莉奈今天病逝，原定18日將舉辦台北演唱會，「私立惠比壽中學」是否如期開唱？主辦單位說，還在等日方回應。
由8名少女偶像組成的「私立惠比壽中學」8年前成立，是高人氣少女偶像團體「桃色幸運草Z」姊妹團，原定18日在台北Legacy開唱，也是出道後首次在台舉辦單獨演唱會，門票已賣出近8成。
松野莉奈今天驚傳病逝，得年18歲。消息一出，震驚日本演藝圈及粉絲，松野莉奈官方Instagram湧進大批粉絲留言哀悼，也有用中文留言的粉絲寫「願松野莉奈在天堂能夠快樂，希望成員和粉絲堅強」。
「私立惠比壽中學」去年8月登台出席台中文心森林公園暨圓滿戶外劇場的「2016無懼音樂祭」，有台灣粉絲在批踢踢感嘆之前才看過松野莉奈現場表演，也有人說「好年輕」、「震驚，好難過」。
18日是否登台開唱？主辦單位無懼仍在等日方回應。有粉絲在主辦單位官方臉書（facebook）留言說，「應該就中止或延期吧」，現在成員和粉絲都需心理調適，希望主辦傳達台灣這邊大家也是一樣心情。主辦單位回覆「台灣大家的心情我們會確實傳達，後續消息正等和日方取得連繫後再發表，感謝」。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。