松野莉奈病逝 私立惠比壽中學開唱添變

日本女子團體「私立惠比壽中學」成員松野莉奈今天病逝，原定18日將舉辦台北演唱會，「私立惠比壽中學」是否如期開唱？主辦單位說，還在等日方回應。

由8名少女偶像組成的「私立惠比壽中學」8年前成立，是高人氣少女偶像團體「桃色幸運草Z」姊妹團，原定18日在台北Legacy開唱，也是出道後首次在台舉辦單獨演唱會，門票已賣出近8成。

松野莉奈今天驚傳病逝，得年18歲。消息一出，震驚日本演藝圈及粉絲，松野莉奈官方Instagram湧進大批粉絲留言哀悼，也有用中文留言的粉絲寫「願松野莉奈在天堂能夠快樂，希望成員和粉絲堅強」。

「私立惠比壽中學」去年8月登台出席台中文心森林公園暨圓滿戶外劇場的「2016無懼音樂祭」，有台灣粉絲在批踢踢感嘆之前才看過松野莉奈現場表演，也有人說「好年輕」、「震驚，好難過」。

18日是否登台開唱？主辦單位無懼仍在等日方回應。有粉絲在主辦單位官方臉書（facebook）留言說，「應該就中止或延期吧」，現在成員和粉絲都需心理調適，希望主辦傳達台灣這邊大家也是一樣心情。主辦單位回覆「台灣大家的心情我們會確實傳達，後續消息正等和日方取得連繫後再發表，感謝」。1060208

(中央社)