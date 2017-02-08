2017美國最有「錢途」職業 名單出爐！

美國媒體公布2017美國最賺職業，第一名由年薪逾800萬台幣的麻醉師摘下。（圖/SHUTTERSTOCK提供）

想知道美國2017年最賺職業是什麼嗎？《美國新聞世界報導》（US News & World Report）近日公布2017年美國最賺行業，並依據薪資所得、工作前景、職場壓力、生活水平及就業率等層面，評選出2017年CP值最高的職業。

在美國最有「錢」途職業榜單中，醫療性質工作成最大贏家，其中以平均年薪258100美元的麻醉師摘冠，第二名是年薪約247520美元的外科醫生，第三名則由年薪233900美元的口腔及上頜外科醫生奪下。

至於CP值最高、考量多項生活品質層面的美國職業，冠軍由牙醫師摘下，第二、三名由臨床護理師、醫師助理奪下。

以下為美國最賺職業榜單↓

1.麻醉醫師

2.外科醫師

3.口腔和上頜外科醫生

4.婦產科醫生

5.牙齒矯正醫師

6.一般醫師

7.精神科醫師

8.小兒科醫師

9.牙醫師

10.假牙修復師

11.麻醉護理師

12.石油工程師

13.資訊科技經理

14.營銷經理

15.律師

16.足科醫生

17.財務經理

18.銷售經理

19.商業營運總監

20.藥劑師

(中時電子報)