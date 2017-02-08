萬少丞進國民黨風波 葉林傳父親是牛埔幫創幫幫主

葉林傳由中山區里長出身，父親的幫派背景讓他基層走動很勤。（取自葉林傳臉書）

犯下夜店殺警案的主嫌萬少丞被拉進成為國民黨新黨員（市黨部稱資格已剔除），證實為台北市議員葉林傳服務處主任黃秀玲引介，她昨日表示主要為參選國民黨黨代表由朋友協助介紹徵募新黨員，但自己也不是很清楚每位的背景。葉林傳除了透過書面說明外，昨日全天手機未接，顯然不想捲入是非。葉林傳是中山區里長出身，其父「牛財」葉明財是牛埔幫創幫幫主，與葉林傳熟捻的議員同僚則稱，他本人不是黑幫。

由於萬少丞的黑道背景，讓國民黨主席選情緊繃之餘又染上幫派風雲；葉林傳在事發後除了透過新聞稿撇情自己對旗下主任黃秀玲招募的人員不知情，並未再進一步澄清說明，昨日全天他手機未接，和葉林傳熟識的新黨議員陳彥伯說，葉林傳人在國內但不在台北。

葉林傳在台北市議會有5位鐵桿哥兒們，除了陳彥伯，陳重文和兩位原住民議員李傅中武和李芳儒，5人相互照顧可說焦不離孟，日前陳重文舉辦千人春酒宴，除了不同黨的陳彥伯未到場，葉林傳和李芳儒與主人陳重文同樣滿場敬酒。除了前台北市長郝龍斌外，前副總統吳敦義夫人蔡令怡就是葉林傳鞍前馬後全程引導，現在傳出葉林傳與黑道新黨員入黨案有關，李芳儒為他抱屈說，身為民代都有五湖四海朋友，但葉林傳本身不是黑幫。

為了自己父親是牛埔幫創幫元老，葉林傳曾怒告Google台灣區總裁簡立峰與台灣公司登記負責人妨害名譽，但台北地檢署不起訴處分。葉林傳曾在Google搜尋「葉林傳」，跳出「葉林傳不是有名的黑道背景嗎？」、「現在是黑道治國：牛埔幫檔案創幫幫主：「牛財」葉明財，葉林傳（牛財么子，現為台北市議員）」等字句，他為此憤而提告。

葉明財大約1979年左右從北市中山區中山北路與林森北路、新生北路、錦州街、德惠街、農安街一帶竄起，成為當地的一股勢力，至於葉林傳在這樣背景下如何界定自己？與他交好的議員李芳儒說，黑幫背景是他父親，「要牽也可以牽，要不牽也可不牽」。

(中時)