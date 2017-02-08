古華花園飯店 推情人節限定雞尾酒與巧克力
2017年西洋情人節將至，中壢古華花園飯店當晚推出情人套餐，也端出限定雞尾酒款、巧克力。
古華花園飯店表示，繽紛西餐廳14日晚間推出「愛你一生西洋情人套餐」，雙人共享價2,013元加10％，主餐提供燒烤安格斯菲力牛排佐松露醬、香煎龍鱈併大干貝佐白酒明太子醬或義式燒烤羊排佐香草沙司，3款主餐任選兩款。
古華指出，古華薈泰式料理暨酒吧即日起至3月14日也推出3款「熱戀雞尾酒」系列酒款，加點第2杯再享優惠；「酷糕點」同時也有純手工製作的巧克力禮盒，每盒配置3種不同酸甜滋味的夾心巧克力。
(工商)
關鍵字：古華花園飯店
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