韓澳續簽貨幣互換協定 規模翻倍

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韓聯社8日報導，韓國銀行（央行）8日和澳洲央行簽署延長雙邊貨幣互換的協定，協定有效期到2020年2月7日。同時，貨幣互換規模也從此前的5兆韓元擴至9兆韓元，幾近翻了一番。

貨幣互換協定指的是在發生緊急情況時，雙方將本國貨幣調換成美元或對方國家貨幣。

韓澳兩國於2014年2月23日簽署貨幣互換協定，協定將在22日到期。在續簽的協定中，雙方新增了貨幣互換目的，即用貨幣互換資金不僅可進行貿易結算，還可用於維護金融穩定。央行方面表示，期待韓澳續簽貨幣互換協定能加強韓國金融體系的安全性，爲促進兩國經貿發展和金融合作作出更大貢獻。

此外，韓中貨幣互換協定將於10月到期。市場擔憂韓中續簽貨幣互換協定或因「薩德」入韓受到影響。對此，央行方面表示，經貿問題不應與政治外交問題掛鈎，計劃在適當時機與中方就延長貨幣互換協定進行商討。

(旺報)