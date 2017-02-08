農會選舉19日登場 農業局籲農民拒絕賄選

我要評比

農會農事小組組長、副組長、會員代表選舉將於2月19日舉行，之後還將陸續舉辦農會會員代表大會選舉、理事及監事會選舉與總幹事遴聘。農業局表示，農會選舉應選賢與能，呼籲農民拒絕賄選，以防範暴力及金錢介入選舉，選任賢能人士進入農會服務農民，才能讓農會與農民雙贏。

農業局指出，為防範暴力及金錢介入今年農會、漁會選舉，該局去年底已邀請台中地檢署檢察官至台中市22區農會及1家漁會，舉辦25場次反賄選專題演講，說明檢舉獎勵相關規定、接受賄選的相關法律責任等；希望端正選風，選舉優秀人才監督農會運作，遴聘優秀總幹事經營農會，善盡照顧農友職責。

農業局強調，農民若遇買票情事應加以拒絕，檢舉賄選最高獎金200萬元，若買票、賣票最高可判三年，暴力脅迫妨害選舉最高判五年，如發現賄選情形及相關疑義，請撥打台中地檢署專線04-22296203、22204554，或24小時檢舉電話0800-024099(撥通後請按4)。

(中時)