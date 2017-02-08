百年古蹟彰化關帝廟失火 20多尊神尊燒毀
百年縣定古蹟的彰化關帝廟今天下午2點13分起火，後殿塌陷，祭祀文昌帝君、五路財神、虎爺等20多神尊全燒毀火窟毀，初步調查，疑似附近後殿後方的民宅樓頂施工，焊接火花掉落廟宇，釀起火災，3點30分撲滅。
彰化縣消防局表示，今天下午2時許接獲通報彰化市民族路關帝廟發生火災，派遣13車28人，燃燒面積約60幾平方公尺，後殿的文昌殿整個燒塌，有1民眾輕微嗆傷送彰基救治，正在進行殘火處理。
彰化關帝廟位於彰化市區，目前保存有清雍正13年（西元1735年）「創建關帝廟碑記」、清乾隆26年（西元1761年）「重修關帝廟碑記」，為關帝廟的重要文獻，文化局和彰化市公所今年正辦理修復工程，沒料到，正準備明日關聖帝君飛昇紀念日，遭遇火劫，市長邱建富表示，發包修復工程將如期進行。
(中時)
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