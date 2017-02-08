華夏科大招生檢討會 副校長與教授爆肢體衝突

私立華夏科技大學日前被教育部公告為招生不佳學校，校方昨天（7日）上午召開招生檢討會，台灣高等教育產業工會華夏分部召集人、電子工程系助理教授王順德不滿校方指責教師招生不力，當場嗆聲抗議，副校長高哲翰數度以程序問題制止王發言不成，竟衝上前拉扯，雙方爆發肢體衝突，高還脫口大罵王「敗類、畜生」，王憤而向媒體投訴，要求高公開道歉，否則不排除控告高涉嫌公然侮辱、妨害名譽。

46歲的王順德表示，校方從來不尊重校內教師工會意見，而往年華夏招生也從來沒有低於過7成，但自從高2年多前到華夏接任副校長並擔任招生中心主任後，招生狀況就愈來愈差，從前年6成多到去年不足6成，讓華夏首度被教育部點名，甚至恐遭退場處分。

王順德強調，招生不力的責任在於校方，但昨天上午9時召開的招生檢討會上，校方卻指為是教師們的責任，還說招生不力的教師可能「丟工作」，也不讓在場教師們有發言機會，他直到11時左右，終於忍不住打斷台上發言表達抗議，沒想到高竟然衝上來拉扯他的衣領，當眾辱罵他「敗類、畜生」，拉扯過程中，高的手還揮到他臉上。

王順德不滿表示，他從事教職16年多，在華夏就待了約10年，從來沒遇過這種誇張的事，「而且動手的竟然還是副校長」，雖然他的臉被打到，可能只是拉扯中被擦碰到，他暫不打算追究，但被當眾辱罵「敗類、畜生」，這是對教師人格最大的侮辱，他要求高公開道歉，否則將正式提告。

高哲翰表示，王順德一直是校方頭痛人物，招生是校方跟所有教師共同責任，但王卻未在招生上出力，昨天招生檢討會上，校方報告招生狀況與未來改進計畫時，王一直插話干擾會議進行，他多次以程序問題請王暫停發言，但王置之不理，也不願離開會場，他一時情緒失控才會上前欲強拉王離場。

高哲翰坦承，他確實說了不得體的話，對於自己侮辱到教師人格的部分，他會自我檢討，但他絕對沒有動手打人，當時也有許多教師在場，並有人上前勸說拉開他，他事後也覺得未控制好自己情緒，造成全校的困擾，感到很抱歉。

(中時)