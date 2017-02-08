廖任磊春訓第二度牛棚 球質讓二軍監督驚呼

廖任磊今在二軍春訓牛棚練投，球質獲二軍監督肯定。(本報資料照)

去年日職選秀加盟巨人的廖任磊，今再度在二軍春訓上進行牛棚練投，二軍監督齋藤雅樹也親自觀看，並大喊一聲「哇！」，感覺相當肯定廖任磊所投出的球。

廖任磊曾在2日就首度進行牛棚練投，投出21球，今將球數拉至69球，前50球都以速球為主，齋藤雅樹在50球後站上打擊區位置近距離觀看，隨著球進到捕手手套的聲音，齋藤也大喊一聲「哇！」。

巨人二軍投手教練三澤興一也說：「廖任磊球路看起來很有威力，不過偶爾會失控，但監督進入打擊區後，他的控球馬上就做出修正，如果能夠好好運用球路的進壘角度跟加強控球，未來相當期待。」

(中時電子報)