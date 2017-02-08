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日本股市今天交易搖擺不定，主要指數在午盤一度收黑，日圓兌美元升值平息，使終盤仍收高。

法新社報導，日經225指數上漲96.82點或0.51%，收19007.60點。東證指數上揚8.00點或0.53%，收1524.15點。（譯者：中央社陳昱婷）1060208

(中央社)