舌甜暖在心 新北慶元宵搓湯圓助弱勢

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元宵節小過年將至，新北市板橋區公所為讓民眾體驗元宵氛圍，今天邀市民一起搓湯圓。一顆顆紅色與白色的湯圓，也贈送給弱勢家庭，讓大家體會溫暖的年節慶典好味道。

板橋「慶元宵手搓湯圓送愛心」活動，今天邀民俗技藝老師指導，帶領近300名民眾，搓紅白湯圓，於現場烹煮品嚐，並將手作湯圓，發放低收入戶。

新北市板橋區公所搓湯圓活動，在板橋區街內五里活動中心舉行，也透過市民以及幼兒園的園生，關懷弱勢，讓民眾甜在舌頭，暖在心頭，共慶溫暖的元宵。

板橋區長林敬榜表示，從燈籠徵件到手搓湯圓，再到手作復古燈籠，讓元宵活動相當豐富。會場還有一個手工的石磨，讓大家認識以往要將米磨成米漿、濃縮成米糰的過程，相當不容易。

副市長侯友宜今天也到現場共襄盛舉，還示範搓揉米糰至湯圓成型。家長則表示，手工完成湯圓將愛心放在湯圓裡，增添元宵節慶人情味。

侯友宜說，元宵節是華人傳統的重要節慶，為讓民眾回味古早元宵的年味，並帶領現代的孩子體會手作的樂趣，特別辦理一系列「手作」活動。

今天一共製作800盒湯圓，活動後分別贈給弱勢家庭，讓大家都能甜在舌頭、暖在心頭。侯友宜說，手搓湯圓活動結合公益，使活動更有意義。1060208

(中央社)