舌甜暖在心 新北慶元宵搓湯圓助弱勢
元宵節小過年將至，新北市板橋區公所為讓民眾體驗元宵氛圍，今天邀市民一起搓湯圓。一顆顆紅色與白色的湯圓，也贈送給弱勢家庭，讓大家體會溫暖的年節慶典好味道。
板橋「慶元宵手搓湯圓送愛心」活動，今天邀民俗技藝老師指導，帶領近300名民眾，搓紅白湯圓，於現場烹煮品嚐，並將手作湯圓，發放低收入戶。
新北市板橋區公所搓湯圓活動，在板橋區街內五里活動中心舉行，也透過市民以及幼兒園的園生，關懷弱勢，讓民眾甜在舌頭，暖在心頭，共慶溫暖的元宵。
板橋區長林敬榜表示，從燈籠徵件到手搓湯圓，再到手作復古燈籠，讓元宵活動相當豐富。會場還有一個手工的石磨，讓大家認識以往要將米磨成米漿、濃縮成米糰的過程，相當不容易。
副市長侯友宜今天也到現場共襄盛舉，還示範搓揉米糰至湯圓成型。家長則表示，手工完成湯圓將愛心放在湯圓裡，增添元宵節慶人情味。
侯友宜說，元宵節是華人傳統的重要節慶，為讓民眾回味古早元宵的年味，並帶領現代的孩子體會手作的樂趣，特別辦理一系列「手作」活動。
今天一共製作800盒湯圓，活動後分別贈給弱勢家庭，讓大家都能甜在舌頭、暖在心頭。侯友宜說，手搓湯圓活動結合公益，使活動更有意義。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。