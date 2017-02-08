圓明園外最大違建群 5月底拆完

北京青年報8日報導，位於北京圓明園北牆外、毗鄰上地的二河開21號院的違法建設將於5月底完成拆除工作。該院占地面積20萬平方公尺，其中的7萬平方公尺是違法建設，最高峰時聚集了萬餘外來人口，本月底將完成所有租戶的清退工作。

走入二河開21號院，北青報記者看到，狹窄的過道邊是一排排平房，門口還堆積不少雜亂物品，有的房屋門前還搭了一個簡易廚房。而在今年1月份前，這裏還有菜市場、廢品回收站、無資質幼稚園及診所等場所，儼然一個「小社會」。

青龍橋街道相關負責人介紹，二河開21號院由於地理位置優越、租金便宜，該地最高峰時有外來人口1萬多人，主要來自河南、河北、安徽等地。這些人絕大多數以餐飲服務業、零售業以及遊商爲主，人員構成複雜。去年整治工作啓動後，經過勸退宣傳，截至目前只剩下2000多位租戶。

該地的歷史可追溯到1960、70年代。當時這裡是一個特別大的養鴨場，全聚德的好多鴨子都産自於此。管理方北京盛華四合資産管理有限公司的相關負責人介紹，由於歷史原因，這個地塊經過産權變更和産權法律糾紛，演變成了出租房爲主的大院。2008年後形成了目前這種違章建設突出、出租房聚集、人口無序聚居的現狀，安全隱患突出，環境髒亂。

目前，該地已拆除違章建設14000多平方公尺，採取每三間出租房空置一間作爲「安防空間」的辦法推進，清退違規住人的半地下室278間。根據工作計畫，本月底之前，所有租戶將搬離清退，5月底之前，將完成所有違章建設的拆除工作。

(旺報)