18歲松野莉奈猝逝 同團少女病痛纏身
日本人氣女團「私立惠比壽中學」原訂18日將首來台舉辦演唱會，不料今（8日）傳出成員松野莉奈驟逝，得年18歲，消息震驚各界。而女團「私立惠比壽中學」自2009年成立時有5人，團員陸續變動，現在的成員有真山莉佳、安本彩花、廣田愛佳、星名美怜、柏木雛多、小林歌穗、中山莉子等人，不過就在團員陸續加入與退出之間，也不時傳出女孩們掛病號。
「私立惠比壽中學」2009年成軍時，成員有七木奏音、瑞季、宇野愛海、宮崎莉奈、真山梨花等5人，後來加入杏野夏和安本彩花，團員也經不少變動，但也不時傳出成員身體亮紅燈，柏木雛多就曾因罹患耳疾、前成員瑞季心律不整、小林歌穗有甲狀問題，如今松野莉奈卻猝逝。
松野莉奈日前才和家人旅行，當時氣色不錯，今卻傳出死訊，死因引發熱議，而松野莉奈生前睡眠不足、作息不正常，甚至工作太疲勞，也都被懷疑是造成健康亮紅燈的原因，不過確切死因尚未公開，但松野莉奈驟逝，震驚各界。
(中時電子報)
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