台灣蘭展3月開幕 VR探蘭花育種奧妙

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2017台灣國際蘭展3月3日開幕，會場不僅有一望無盡的各品種蘭花，會場還將引進虛擬實境(VR)技術，讓遊客模擬體驗蘭花育種的奧妙。

台南市政府今天表示，2017台灣國際蘭展3月3日開幕，3月4日開園，展期至3月13日，地點在台南市後壁區台灣蘭花生技園區，不只展示國內花卉，還邀請10個國家參展。

今年蘭展將舉辦2017全球蘭花產業論壇及2017國際蘭花研討會，邀請台、美、英、日、中等國內外學者與會，討論蘭花產業永續發展之道，及藥用蘭花的應用。

另外，蘭展會場更規劃爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等四大展館。其中爭奇館設有八大主題景觀區；鬥豔館展出約1000件競賽花卉；幸福館設置花卉資材區，販售蘭花植株、園藝資材．精緻伴手禮；未來館以國產花卉為主，並展出文創精品及香氛、保養品等。

值得一提的是，這次蘭展引進VR技術，讓遊客以模擬蘭花育種過程，自行培育獨一無二的蘭花品種，體驗蘭花育種的奧妙，一窺蘭花的未來。1060208

(中央社)