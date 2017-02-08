防垃圾大戰 環署修正支援要點
環保署今天表示，日前已修正「台灣地區垃圾處理場（廠）互惠緊急支援要點」，避免各縣市的垃圾大戰再度上演。
過去曾經因為禽流感爆發，讓焚化爐協助焚燒，又遇到焚化爐歲修等，導致台灣爆發垃圾大戰。
今年禽流感疫情再起，雖然行政院環境保護署目前認為由化製廠處理即可，還不需動用焚化爐，但日前也修正「台灣地區垃圾處理場（廠）互惠緊急支援要點」，並發文給各縣市環保局。
環保署表示，根據廢棄物清理法的規定，焚化爐應於處理一般廢棄物仍有餘裕處理能量時，始得受託處理事業廢棄物，且中央主管機關必要時得統一調度使用現有廢棄物清理設施。
環保署指出，此法今年1月總統頒布，預定在半年內會完成相關的子法配套，過渡時期相關問題，就先修正「台灣地區垃圾處理場（廠）互惠緊急支援要點」。
環保署表示，一般廢棄物處理的協調及互惠互助支援成效，將視各縣市執行情形，納入查核評鑑或績效督導考核事項，並將作為相關計畫補助經費額度增減的參考依據。
根據新的支援要點，互惠互助支援時機包括處理設施整修或臨時故障時；因天災等不可抗力因素，造成短期內一般廢棄物遽增，無法即時處理時；轄內處理設施因故暫時無法運作時；其他經中央主管機關認定之必要狀況。1060208
(中央社)
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