陸韓亞冬運代表團　都不住APA飯店

我要評比

札幌亞冬運組委會7日證實，中國大陸及南韓亞冬運代表團，都將入住當地的札幌王子飯店，而不住在擺放否定南京大屠殺及慰安婦書籍、引起爭議的APA飯店。

新華社報導，2017年亞洲冬季運動會將於19至26日在札幌及帶廣舉行。為節省成本，札幌亞冬運並沒有建設選手村，而是選擇2家當地飯店供參賽國運動員入住，APA飯店及王子飯店就是組委會指定的飯店。

報導指出，札幌亞冬運組委會競技一課課長山崎久睦表示，亞冬運組委會6日晚間通知中國大陸奧會，應中方提出「入住APA酒店以外酒店」的要求，將安排中國大陸代表團入住另一家指定的札幌王子飯店。

山崎久睦並表示，南韓亞冬運代表團也將入住札幌王子飯店。

報導指出，中國大陸奧會1月下旬已針對入住飯店問題向日本交涉，而南韓奧會也提出類似要求。1060208

(中央社)