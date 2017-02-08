陸韓亞冬運代表團 都不住APA飯店
札幌亞冬運組委會7日證實，中國大陸及南韓亞冬運代表團，都將入住當地的札幌王子飯店，而不住在擺放否定南京大屠殺及慰安婦書籍、引起爭議的APA飯店。
新華社報導，2017年亞洲冬季運動會將於19至26日在札幌及帶廣舉行。為節省成本，札幌亞冬運並沒有建設選手村，而是選擇2家當地飯店供參賽國運動員入住，APA飯店及王子飯店就是組委會指定的飯店。
報導指出，札幌亞冬運組委會競技一課課長山崎久睦表示，亞冬運組委會6日晚間通知中國大陸奧會，應中方提出「入住APA酒店以外酒店」的要求，將安排中國大陸代表團入住另一家指定的札幌王子飯店。
山崎久睦並表示，南韓亞冬運代表團也將入住札幌王子飯店。
報導指出，中國大陸奧會1月下旬已針對入住飯店問題向日本交涉，而南韓奧會也提出類似要求。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。