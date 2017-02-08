曹啟鴻幕僚住官舍 鍾佳濱：權宜措施

農委會主委曹啟鴻被壹週刊爆料與3名女幕僚同住在農委會主委官舍，也曾是曹啟鴻幕僚的民進黨立委鍾佳濱表示，這是基於工作考量的權宜措施，引發不必要的聯想，純屬無稽。

卸下農委會主委職務的曹啟鴻被週刊爆料，遭撤換的原因除了穩定菜價不力等因素外，其中之一是讓3名隨他從屏東北上的女性下屬農委會專門委員黃麗霞、簡任祕書曾美玲、祕書林淑惠住在農委會主委官舍的2樓，遭到非議。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，縣長潘孟安認為這是對性別的不公平待遇，曾美玲和林淑惠都是曹啟鴻向屏東縣政府借的將，基於地方與中央人才的交流，縣府認為是好的事情，也是對曾和林專業與能力的肯定，沒想到衍生糾紛。

黃建嘉表示，如果3名幕僚都是男性，還會有這個風暴嗎？

週刊爆料後，屏東多名與黃麗霞、曾美玲及林淑惠同時期追隨曹啟鴻的幕僚人員都感到生氣。黃麗霞、曾美玲與林淑惠都是曹啟鴻從省議員時期，先後一路跟著他，曹啟鴻擔任立委時，她們有些在服務處服務，有些則在曹啟鴻創立的藍色東港溪協會與大武山基金會服務。

曹擔任屏東縣長時，黃麗霞、曾美玲和林淑惠先後進到縣府，黃麗霞是機要秘書，曾美玲任客務處長，林淑惠任研考處長，林協助曹啟鴻一手推動綠能政策，其中，跟隨曹啟鴻最久的是黃麗霞，已有20多年的時間。

曹啟鴻的幕僚在選舉時，也是選戰主要戰將，除了黃麗霞等3名女幕僚外，還有幾名男性幕僚人員，也跟隨曹10、20年，這其中包括了立委鍾佳濱，鍾佳濱更在曹啟鴻擔任縣長時，擔任屏東縣副縣長。

今天人在日本的鍾佳濱，針對週刊的爆料指出，政務官來來去去，機要幕僚自然要同進退，農委會只有首長官舍、沒有職務宿舍，基於工作考量的權宜措施，引發週刊不必要的聯想，純屬無稽。

另1名目前在鍾佳濱立委服務處任職的方性男幕僚對於爆料覺得無聊，而在縣府擔任職務的董姓幕僚人員則直接回記者「根本是編書，不想回應」就直接掛電話。

已有媒體聯絡上曹啟鴻的老婆顏慧珠，表示相信曹啟鴻。1060208

(中央社)