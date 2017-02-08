花蓮老松全台最多 吊掛點滴防病蟲害
花蓮老松樹部分發現黃化現象，花蓮縣農業處今天請來生技專家，為花蓮市老松吊掛點滴，進行藥物治療，希望保護全縣約400棵老松的生機。
花蓮縣農業處保育與林政科長邱玉瑋表示，縣內被列管的老松樹，從10多年前的640棵，多年來因遭颱風等天然災害，及罹患松材線蟲、葉震病、褐根病、白蟻等病蟲害，凋零、受損嚴重，目前僅存約400棵。
每年農業處和花蓮林區管理處都會編列預算，做老樹管理維護工作。下午先從花蓮市美崙區開始，花農校園內8棵台灣二葉松，樹齡超過80年，是縣府列管老樹，在中華科技大學生物科技系助理教授兼樹木病蟲害診斷中心主任胡寶元指導下，為老松樹逐一吊掛點滴，注入「丁基加保扶」藥劑。
胡寶元說，花蓮松樹數量可說是全台最多，相當具有特色；但松樹易感染松材線蟲萎凋病，趁開春時節進行藥物預防。松材線蟲萎凋病主要靠媒介昆蟲松斑天牛傳播，松樹打入藥劑，殺死松斑天牛，也可預防松材線蟲。
胡寶元特別提醒，松樹施打藥劑時，整棵樹都會有藥劑殘留，此一時期，應避免利用松汁製作相關食品。1060208
(中央社)
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