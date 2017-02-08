後龍攻炮城 女官員試手氣一擲奪金

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苗栗縣後龍鎮慈雲宮元宵民俗活動「攻炮城」8日舉行宣傳記者會，並開放民眾試射炮城，縣府行政處長古雪雲一試手氣就抱回最大獎，價值約新台幣6千元金幣1枚。中央社記者管瑞平攝 106年2月8日

苗栗縣後龍鎮慈雲宮元宵民俗活動「攻炮城」被登錄為縣內無形文化資產，今天舉行宣傳記者會，並開放民眾試射炮城，有女官員一試手氣就抱回最大獎，價值約6000元金幣1枚。

後龍鎮慈雲宮為地方信仰中心，相傳百年前瘟疫橫行，信徒根據慈雲宮媽祖指示，在廟前架設炮城，以鞭炮驅趕瘟神，果然疫情獲得控制，流傳至今「攻炮城」已成為當地元宵節最具特色民俗活動。

攻炮城進行方式為參賽者必須將點燃引信的炮竹，準確擲入懸掛在約1層樓高的小城堡中，城門長寬僅約30、10公分左右，鞭炮如順利投進並引燃城內的煙火，即可獲得獎品。

慈雲宮「攻炮城」民俗已有百餘年歷史，曾中斷多年，20多年前恢復舉辦，苗栗縣政府於民國98年登錄為苗栗縣無形文化資產，廟方近幾年也提供加持過的「媽祖金牌」、冰箱、電視機、洗衣機和腳踏車等大獎，做為攻炮城獎品。

今年慈雲宮「攻炮城」元宵盛事將於10日至12日一連3天，除了攻炮城，還有猜燈謎晚會，縣府文觀局今天舉辦宣傳記者會，縣長徐耀昌、立委陳超明、後龍鎮長朱秋隆及曾連續3年攻下炮城的苗栗縣議員李文斌與民眾一起試射炮城，正當大家久攻不下之際，行政處長古雪雲從後方一擲，剛好命中炮城。

後龍鎮長朱秋隆緊接著也把鞭炮擲進炮城中，由於2人幾乎同時射中，依據廟方規定，須經過擲筊由媽祖決定獎落誰家，但身為地主的朱秋隆主動禮讓古雪雲，讓她成為首位在記者會中攻下炮城並獲最大獎、價值新台幣6000元金幣的女性。

古雪雲說，參加攻炮城活動已經十幾年，記者會前就有「預感」今年會攻下炮城，於是臨時起意以「路人甲」的身分參與，沒想到才丟第3炮果真攻下炮城，讓她受寵若驚，不忘「感謝媽祖」。

慈雲宮指出，攻砲城活動從10日至12日連續3天晚間在宮廟前廣場舉辦，除了在地鄉親外，也開放外地遊客參加，邀請全國朋友一起慶元宵、拿大獎。1060208

(中央社)