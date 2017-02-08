女神卡卡數位專輯歌曲銷售 暴增逾1000%
美國歌手女神卡卡（Lady Gaga）在第51屆職業美式足球NFL超級盃中場秀的表演結束後，數位專輯和歌曲銷售都增加超過1000%。
音樂雜誌「告示牌」（Billboard）報導，根據尼爾森音樂（Nielsen Music）5日蒐集的初步銷售報告，女神卡卡當天在美國賣出約15萬張數位專輯和歌曲，較前1天增加逾1000%，當時她的數位專輯和歌曲銷售為1萬5000張左右。
「今日美國報」（USA Today）報導，根據尼爾森音樂，女神卡卡數位歌曲下載量達12萬5000次，較比賽前1天的下載量激增約960%。她的專輯5日賣出2萬3000張，飆升2000%。
她在超級盃表演的新歌「一百萬個理由」（A Million Reasons）下載4萬5000次，較表演前1天成長900%。
女神卡卡在超級盃中演唱的「羅曼死」（Bad Romance）下載量達逾1萬3000次，銷售激增1525%。「天生完美」（Born This Way）下載1萬2000次，銷售暴增2202%。「撲克臉」（Poker Face）下載1萬次，銷售增加1217%。
根據音樂串流平台Spotify，她5日在超級盃演唱的歌曲下載量增加674%。「天生完美」串流量尤其亮眼，激增1085%。
線上電台潘朵拉（Pandora）表示，女神卡卡電台的串流服務需求，較上週增加1400%。在此同時，光是5日當天，她的電台就新增2萬4000多名用戶。（譯者：中央社陳昱婷）1060208
(中央社)
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