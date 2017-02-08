明日寒流報到 高屏空品提升由紅轉橘
明（9）日天寒流南下，氣溫下降，空氣品質有機會獲得改善！今日全台西半部的空氣品質一般，空品指標AQI多半為「普通黃」等級，僅高屏、南投等地區，達到對敏感族群不良的「敏感橘」，環保署評估，明日寒流到來，強風吹拂下，空品有機會改善。
根據環保署空品監測網顯示，今日西半部的空品指標AQI多半為50~100，屬於「普通黃」等級，僅少部分測站AQI為101~150的「敏感橘」等級，如豐原、埔里、南投、斗六、嘉義，以及高屏地區，指標汙染物為PM2.5（細懸浮微粒）。
南投竹山測站則因為谷底地形，大氣擴散不佳，空品指標AQI超過151，達到對所有族群皆不良的「不良紅」等級，全台最差。不過明日寒流報到，空品有機會改善，監資處長張順欽指出，這波寒流風勢強勁，全台空品都有機會改善，僅雲嘉南地區，風速較強時，會出現揚塵現象，導致空品下降。
環保署預報，明日寒流南下後，在高屏地區的空氣品質也能稍稍獲得改善，大約會從「不良紅」提升到「敏感橘」。至於境外汙染物的影響，張順欽說，前幾日有從中國吹過來一些PM2.5，但是量不多，很快就被風帶走了，評估對台灣影響不大。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。