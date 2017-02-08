明日寒流報到 高屏空品提升由紅轉橘

明（9）日天寒流南下，氣溫下降，空氣品質有機會獲得改善！今日全台西半部的空氣品質一般，空品指標AQI多半為「普通黃」等級，僅高屏、南投等地區，達到對敏感族群不良的「敏感橘」，環保署評估，明日寒流到來，強風吹拂下，空品有機會改善。

根據環保署空品監測網顯示，今日西半部的空品指標AQI多半為50~100，屬於「普通黃」等級，僅少部分測站AQI為101~150的「敏感橘」等級，如豐原、埔里、南投、斗六、嘉義，以及高屏地區，指標汙染物為PM2.5（細懸浮微粒）。

南投竹山測站則因為谷底地形，大氣擴散不佳，空品指標AQI超過151，達到對所有族群皆不良的「不良紅」等級，全台最差。不過明日寒流報到，空品有機會改善，監資處長張順欽指出，這波寒流風勢強勁，全台空品都有機會改善，僅雲嘉南地區，風速較強時，會出現揚塵現象，導致空品下降。

環保署預報，明日寒流南下後，在高屏地區的空氣品質也能稍稍獲得改善，大約會從「不良紅」提升到「敏感橘」。至於境外汙染物的影響，張順欽說，前幾日有從中國吹過來一些PM2.5，但是量不多，很快就被風帶走了，評估對台灣影響不大。

(中時)