CEO尪負責下廚 奶茶妹妹嫁豪門免做飯

奶茶妹妹前年嫁給京東集團CEO劉強東。(圖／翻攝自陸網)

奶茶妹妹免做飯，劉強東負責下廚。(圖／翻攝自新浪娛樂)

大陸網路紅人章澤天(奶茶妹妹)前年嫁給京東集團CEO劉強東，育有一女，婚後備受寵愛的她，在家都免進廚房，一直都是老公負責做菜，她只需負責吃就好，讓網友大呼「會做飯男人最讚了！」

近日劉強東上節目上大秀廚藝，他也透露自己每個周末都會做菜，多以西餐為主，而奶茶妹妹也認證，表示在家都是老公負責做飯，她只負責吃和喂寶寳吃就好，讓網友看了直呼「太虐單身狗了」、「東哥是個好男人！」

其實，奶茶妹妹晉升豪門媳婦後備受寵愛，不僅掌管家中財務大權，劉強東更被曝光過跪地幫妻拍照、幫忙穿外套等等，貼心呵護嫩妻，令外界超級羨慕。

(中時電子報)