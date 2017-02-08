除了台灣！陸客團在日本也逐漸消失 她分析原因
2016年訪日外國觀光客人數突破2400萬人，創史上最高紀錄；而其中又已大陸遊客占最多數，高達637萬人次；相比台灣，陸客來訪人數持續滑坡，日本顯然更受歡迎。不過，即便帳面上數字好看，日本也同樣面臨陸客團大幅減少的問題，當地許多飯店或巴士公司皆陷入苦境。對此，旅日作家劉黎兒昨（7）日就撰文表示，陸客團的消失，無關乎政治，「是資訊發達時代必然有的轉型。」
劉黎兒昨日於《民報》專欄撰文，提到日本觀光遊客創新高，陸客就占了四分之一強；但這幾年觀察下來，陸客的景觀顯然大為不同，人數眾多的陸客團已不復存在，許多專接陸客團的飯店與巴士公司紛紛叫苦連天，這都再再顯示出，「大規模陸客團已經走入歷史了。」
劉黎兒進一步指出，陸客團的消失實質上並非陸客消失，而是轉型。她表示，現在來訪的日本的大陸遊客，很多都是回頭客，透過參考網路資訊，規劃自己想去遊玩的地方。像是，北京遊客想去長野或北海道玩；年輕人喜歡造訪動漫相關的聖地。
不過，陸客團消失的速度實在太快，劉黎兒稱，原本日本當地許多觀光設施還針對大量的陸客團進行檢討，思索如何擴充接團能力，甚至連地方政府都增加人力來處理過關事務，沒想到大型爆買團不如預期出現，方向完全錯誤。
面對觀光策略的錯誤，劉黎兒表示，日本旅遊業者很快就認知到，是資訊發達所帶來的結果，馬上進行修正，認為是「不長進的業者才做不到生意」，完全沒有向政府抗議，與要求稅金救濟。
最後，劉黎兒表示，從日本的例子來看，「來台灣的陸客團原本也就是去年就會自然消失的。」但政府卻無法體察世界趨勢，就立刻支出數百億元來救濟，讓她對於現今政府的處理問題能力感到相當不安。
(中時電子報)
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