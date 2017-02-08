台北和福岡簽合作備忘錄 扶植新創
台北市政府今天宣布和日本福岡市簽署「創新創業國際交流合作備忘錄」，市長柯文哲致詞時說，會帶福岡市長領導的團隊參觀台北創新創業基地，例如台北創新中心、數位產業園區。
台北市產業發展局下午舉行與「日本福岡市共同簽署創新創業國際交流合作備忘錄」記者會，柯文哲及福岡市市長高島宗一郎等雙邊政府官員皆出席。
柯文哲說，福岡市是一個充滿創業氛圍的城市，台北也是，且2個城市都有輔導創業的機構，雙邊簽署合作備忘錄後，可互相提供獎勵補助、諮詢服務等創新創業資源，雙邊新創團隊也可到對方育成機構學習，讓人才和技術交流。
柯文哲表示，會帶領由福岡市長領導的團隊參觀台北創新中心、創新實驗室，還有預定今年底成立的台北數位產業園區，透過合作，讓雙方成為亞洲地區創新創業領導者。
高島宗一郎致詞時說，透過雙方新創團隊的努力，才可在短時間內簽備忘錄，去年7月曾來台訪問，並舉辦小型新創產業的徵選活動，透過活動整合9家新創產業，也提供大型百貨等商務媒合，對台灣新創產業提供最直接的服務。
產發局表示，未來雙方會依簽署合作備忘錄，提供雙方創新創業資訊，並引薦彼此創業環境，共同拓展海外市場。
產發局說，透過城市間合作，提供雙方創業家進一步申請居留及設立公司專業諮詢，還有政策性資金補貼等相關獎勵措施，協助雙方創業者與新創企業進駐發展。
產發局表示，雙方行政部門也會引薦並介紹兩市優秀的新創團隊進駐相關育成機構，和引介各自城市產、學、研相關組織及網絡，促成進一步跨領域合作機會。1060208
(中央社)
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