買彩券中百萬大紅包 得主現身證實

南投縣草屯鎮民眾李芳榮春節購買彩券，獨得「百萬大紅包」，因不滿外界質疑彩券真實性，今天出面證實，成為第一人現身得主。

居住草屯鎮的67歲李芳榮1月31日初四購買大樂透，隔天對中「春節百萬大紅包」，獨得新台幣100萬元獎金，原本低調得獎的他，因聽到有人誣指「彩券都是騙人」而不滿，今天站出來親身說明，並購買66張下期彩券送給民眾沾喜氣，彩券行湧入不少人開心領取，也紛紛向他恭賀「要再連莊喔」。

李芳榮日前向銀行兌獎，扣除20萬元稅金、4000元印花稅，自己只留20多萬元，其餘獎金給妻子、妹妹、兒女。他笑說，買彩券是「運氣、運氣，有買有機會」，但不要誣賴彩券是騙人把戲，這是「輸不起」的藉口，因此決定今天出面親身證明。

李芳榮在南投出生，15歲之後上台北工作打拚，曾學做西裝，後來在捷運新店站附近開麵攤，60歲退休後搬回南投草屯，因長期有買彩券習慣，閒暇就到玉峰街的「發財彩券行」坐坐聊天、買買彩券，每次花費幾百元，多為電腦選號。

李芳榮說，長期收養流浪貓當做善事，雖然常買彩券，但不迷信祈求中獎的「撇步」，多為花費幾百元用電腦選號購買，中獎靠運氣，先前也多次與大獎擦肩而過，這次中大獎「感覺很高興」。而對於說自己得獎，是否擔心別人借錢？他則笑說，「不會啦」。1060208

(中央社)