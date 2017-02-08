買彩券中百萬大紅包 得主現身證實
南投縣草屯鎮民眾李芳榮春節購買彩券，獨得「百萬大紅包」，因不滿外界質疑彩券真實性，今天出面證實，成為第一人現身得主。
居住草屯鎮的67歲李芳榮1月31日初四購買大樂透，隔天對中「春節百萬大紅包」，獨得新台幣100萬元獎金，原本低調得獎的他，因聽到有人誣指「彩券都是騙人」而不滿，今天站出來親身說明，並購買66張下期彩券送給民眾沾喜氣，彩券行湧入不少人開心領取，也紛紛向他恭賀「要再連莊喔」。
李芳榮日前向銀行兌獎，扣除20萬元稅金、4000元印花稅，自己只留20多萬元，其餘獎金給妻子、妹妹、兒女。他笑說，買彩券是「運氣、運氣，有買有機會」，但不要誣賴彩券是騙人把戲，這是「輸不起」的藉口，因此決定今天出面親身證明。
李芳榮在南投出生，15歲之後上台北工作打拚，曾學做西裝，後來在捷運新店站附近開麵攤，60歲退休後搬回南投草屯，因長期有買彩券習慣，閒暇就到玉峰街的「發財彩券行」坐坐聊天、買買彩券，每次花費幾百元，多為電腦選號。
李芳榮說，長期收養流浪貓當做善事，雖然常買彩券，但不迷信祈求中獎的「撇步」，多為花費幾百元用電腦選號購買，中獎靠運氣，先前也多次與大獎擦肩而過，這次中大獎「感覺很高興」。而對於說自己得獎，是否擔心別人借錢？他則笑說，「不會啦」。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。