王光祿案 原民會主委將出庭捍衛原權

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布農族獵人王光祿非常上訴案明天將再度開庭，行政院原住民族委員會今天發出採訪通知，原民會主任委員夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）將出庭，捍衛原權。

王光祿違反槍砲彈藥刀械管制條例非常上訴案明天再度開庭，原民團體與原民會都相當關心。

原民會表示，收到最高法院1月10日函，請原民會派員出庭，由於攸關原住民族狩獵文化及司法權益，夷將‧拔路兒將出庭表達原民會積極維護原住民族權利基本立場，這也是原民會主委首度出庭爭取原住民族權利。

原民會說，始終與原住民族站在同一陣線，堅守傳統狩獵文化，期待司法機關維護多元文化及保障原住民族基本權利。

王光祿日前因母親吃不慣平地豬肉，帶著撿拾獵槍上山，獵到保育類動物，被依違反槍砲條例、野生動物保育法判有期徒刑3年6個月定讞。經多個原民團體和法律扶助基金會律師奔走，前年最高法院檢察署檢察總長顏大和認為案件有「法律限縮」問題，提非常上訴，成為非常上訴開庭司法首例。1060208

(中央社)