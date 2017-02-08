圖書館首次參與書展 古籍、百年留聲機有看頭

國圖、台圖及公共資訊圖書館聯合參與台北國際書展。（林志成攝）

2017年台北國際書展今天登場，國家圖書館、台灣圖書館及公共資訊圖書館首度聯合參展，他們以「你我的大書房」為主題，展出珍貴古籍、百年留聲機等；此外，台大、清大等10所國立大出版社也聯合參展，以「我們為何學術」為主題，展出各種學術性書籍。

國圖、台圖及公共資訊圖書館共同設置10個攤位，呈現以文字、聲音、圖片或其他新技術所記錄下來的閱讀演進史，展出各項書籍史料的複製品、文物照片、圖書館保存器具，見證從早期傳統紙本到現代科技的多型態閱讀方式。

他們的攤位上還展出百年留聲機，以及余光中、席慕蓉、鄭愁予、齊邦媛、小野等50位知名作家的簽名杯。台灣圖書館還擺設「台灣圖書醫院」，介紹如何用科技設備來長久保存圖書文獻，如圖書大量除酸系統、冷凍除蟲設備、裝訂技術等，讓民眾知道嚴重發霉的古文書如何修復。

數位閱讀趨勢不可抵擋！公共資訊圖書館電子書服務平台，現在有26萬冊的電子書，吸引超過16萬7000會員，共同參與了數位時代的來臨。公共資訊圖書館館長劉仲成說，數位閱讀會愈來愈普及，他們的電子書服務平台，每年增加5、6000個會員不成問題。

此外，台大、中山、中央、中興、交大、成大、政大、清大、北藝大及台師大等10所大學也聯合參展，展售文學、史學、哲學思考、自然科普及藝術等各領域出版品。

台大出版中心主任王泰升表示，大學出版社以學術為考量，出了不少教授的學術心血，因此，每年出版的書籍沒辦法太多。不過學術性書籍這幾年愈賣愈好，以台大出版中心來說，2016年賣書的收入就比2015年多了500萬元。

10所大學出版社今年首度邀請擁有超過50年歷史的日本大學出版社協會，展出近期及經典的學術出版品，與國內出版社同場競技，並為日後兩國的學術出版奠定合作基礎。

(中時)