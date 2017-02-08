「史上最凶殘檢察官」買凶殺人 判刑14年10月確定

被稱為「史上最凶殘的檢察官」的台南地檢署檢察官顏漢文，5年前為謀奪高雄金山寺廟產，製造假車禍欲撞死該寺住持失敗，之後又買凶殺人未果，最高法院認為，顏漢文惡行重大，依殺人未遂罪將他判刑14年10月、拘役70天，褫奪公權7年確定。

目前停職中的顏漢文，去年遭監察院彈劾案，目前司法院職務法庭審理中。

(中時)