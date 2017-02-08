台灣新南向要靠日本 安倍政府拿來當戰略籌碼

陳俊昇分析蔡政府的台日關係與新南向政策。（取自中評社）

蔡政府想擺脫台灣對中國大陸的經濟依賴，上台執政後力推新南向政策，但研究日本外交戰略的專家陳俊昇指出，中、日兩國在東南亞市場影響力最大，蔡政府唯一能選擇的合作對象就只有日本；日本則已清楚看到這一點，並以此威脅台灣。要台灣增加對沖繩的投資，即是安倍政府的最新盤算。

高雄大學助理教授陳俊昇告訴中評社，蔡政府因為堅持政治立場而使台灣經濟無法改善；現在看來，必須等到台灣經濟每況愈下到一個程度時，才會形成蔡政府去與北京談判的壓力，但等到此時，台灣人民已經受經濟惡化之害。

蔡政府知道這個可能的發展，因此一上台就提出「新南向政策」。但看整個東南亞市場，中、日兩國的影響力最大，蔡政府要擺脫對大陸的依賴，對新南向自然不可能找中國合作，唯一、最重要的合作對象就是日本了；日本則已看清這一點，並以此威脅台灣。

陳俊昇進一步指出，蔡政府新南向要找日本，日本在東南亞長年以來已打下好基礎，為何還要與台灣合作？或是讓台灣分一杯羹？日本看準了台灣在戰略上需要日本，還沒有看到拿出什麼方案與蔡政府新南政策合作，就已經先向台灣有所要求了。

陳俊昇說，日本貿易振興機協會已成立一個台灣小組，要促進台商對日投資，在沖繩推出台灣產業園區的對台招商計畫，讓台灣的產品在沖繩的特區，以「日本製造」掛牌進行轉口貿易。安倍政府的盤算是，要求台灣先投資沖繩，以此紓解沖繩人對日本「中央政府」的不滿。

陳俊昇觀察，蔡政府的新南向政策要依賴日本，還沒有看到日本給什麼好處，就要先付出相當的代價。蔡政府的新南向政策，已看到台灣對日本處於絕對的劣勢，更凸顯了兩岸關係對新南向政策的重大影響。這還不包括台灣與日本要面對的是--東南亞國家亟需中國大陸及亞投行的支持，以利推動各國基礎建設。

陳俊昇提醒蔡政府，當安倍政府以台灣需要日本當成戰略籌碼，積極向台灣招商、鼓勵對日投資。當台灣資金流向日本，就是進一步拉大台灣對日本的貿易逆差，卻還看不到新南向政策有任何眉目，且在政治、經濟、安全上，當台灣愈靠近以中國為假想敵的美日安保體系時，等於進一步惡化兩岸關係。

陳俊昇指出，過度依賴日本的結果，從過去的經驗看，台灣都是吃虧、受害的一方。民進黨政府如果願意對北京釋出善意，對台灣的經濟將有所幫助，這會是兩岸關係的一次轉機，但關鍵則要看蔡政府的抉擇了。

(中時電子報)