首波寒流來襲 新北市啟動防寒機制

首波寒流將於9日報到，影響新北市時間長達4到5天，氣象局預估9日晚上至12日是最冷的時候，特別是深夜和清晨的時間，新北市空曠地區最低溫將下探7℃。本波寒流屬於乾冷型，早晚溫差會相當大，9日上午氣溫還會覺得舒適宜人，但中午過後就會呈現溜滑梯下降，市長朱立倫提醒市民朋友要多攜帶保暖衣物、做好防寒措施；另外，本波寒流將橫跨元宵周末假期，也特別提醒參加新北神明淨港、平溪天燈節的市民朋友要做好保暖措施。

為因應本次寒流來襲，新北市政府已召開防寒關懷整備會議，並在9日晚間起啟動夜間探訪街友及獨居老人等弱勢族群關懷工作，提供熱食保暖措施，以防止意外事件發生。

新北市府表示，如有市民朋友發現需要協助之弱勢民眾，請撥打市府1999專線或本府社會局街友外展服務中心電話02-29560095洽詢或通報，將立即給予必要之協助，希望市民朋友與市府一起努力，在寒冷的天氣裡平安度過。

(中時)