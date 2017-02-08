台灣江西出版戰略合作 國際書展商務交流

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2017年台北國際書展登場，中華出版基金會與大陸江西出版集團、數位內容協會與大陸中文傳媒、江西新華發行集團與誠品書店、江西新媒體出版有限公司與跨界智慧科技，今天分別簽訂戰略合作協定。

2017江西出版集團中文傳媒台北書展商務交流會今天在台北世界貿易中心舉行。江西出版集團總經理曾光輝、中文天地出版傳媒股份有限公司（簡稱中文傳媒）副總經理徐建國及中文傳媒旗下7家出版機構負責人，台灣中華出版基金會主席楊克齊、時報文化出版公司、誠品書店等出版、文化、影視、藝術、科技等文化商業界企業代表80餘人共聚一堂，共商台灣與江西出版文化合作和兩岸文化產業發展。

江西出版集團長久以來高度重視與台灣出版文化領域交流和發展，透過參加海峽兩岸書展、台北國際書展，實地考察訪問台灣出版文化機構等方式，在圖書版權貿易、合作出版、出版發行、新媒體合作、高層互訪等領域與台方建立了常態化溝通機制，並獲得交流成果。

中華出版基金會這次協助江西出版集團首次在台北書展期間舉辦商務洽談盛會，擴大台灣和江西出版文化的產業合作，推動版權、項目、資本、人才領域合作、發展。

交流會期間，江西出版集團向台灣文化出版界介紹重點專案，包括線上教育、特色優勢出版產業鏈、互聯網經營平台、版權經營與文化金融、物聯網與文化科技、藝術品經營、城市文化綜合體等七大領域，從品牌優化、技術引領、管道拓展、模式創新等方面，進一步推進雙方在跨媒體、跨地域、跨行業的融合發展，並就涵蓋社科人文、歷史、教育、少兒、科技、生活、文藝、美術等大類170種重點推介圖書，展開交流。

交流會上，雙方交流合作有具體成果，雙方出版、文化機構簽訂多項戰略合作協定，以務實合作為基礎，共同開啟兩岸出版文化發展新未來。1060208

(中央社)