頻道授權爭議 NCC訂定調處原則
NCC今天通過訂定系統經營者與頻道供應商爭議調處原則，作為調處有線電視系統業者與頻道供應商頻道授權等爭議處理原則；目前有3家有線電視業者及3家頻道業者調處中。
國家通訊傳播委員會（NCC）下午舉行記者會表示，為保障民眾收視權益，落實通訊傳播基本法精神，積極排除有線電視系統業者營運紛爭，訂定「國家通訊傳播委員會處理系統經營者與頻道供應事業爭議調處原則」。
NCC說，系統經營者與頻道供應商如有頻道播送、授權條件及訂戶數認定爭議，或系統經營者間爭議，都可向NCC申請調處。
目前NCC調處中的有全國數位有線電視股份有限公司、新彰數位有線電視股份有限公司、北都數位有線電視股份有限公司、運通財經台、全球財經台及東森購物。
NCC表示，調處會議及程序進行過程，雙方當事人說詞或提供資料不具合理性、涉限制競爭或有其他涉違反有線廣播電視法等相關規定情事者，將依法查處。
受理爭議案件調處申請後，NCC將斟酌系統經營者與頻道供應商提出的相關事證，依公平合理原則審酌爭議事件，盡力協調雙方當事人就爭議解決方案達共識。如調處不成，仍由雙方依民事程序處理，NCC可依調處過程相關事實依法調查。1060208
(中央社)
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