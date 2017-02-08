科技部長交接 柯志恩：朝中無人莫做官
國民黨立委柯志恩今天說，科技部業務本與庶民關係較遠，若說前部長楊弘敦因新聞能見度低而下台，似乎不盡公平。只能說「朝中無人莫做官」。
科技部新舊部長今天交接，由教育部次長陳良基接任科技部長。柯志恩則透過臉書表示，新人風光上任，舊人略顯落寞，但前一天科技部的歡送會上，同仁也給楊弘敦肯定與溫暖，讚楊弘敦是默默付出，並非如民進黨黨內所批評「施政無聲無息」。
柯志恩說，科技部的業務本與一般庶民關係較遠，若說因新聞能見度低而下台，似乎不盡公平。只能說「朝中無人莫做官」，官場現實，只要心中坦然，何處不能立足？
柯志恩也說，對於人氣正旺的陳良基，除了祝福還要加上更高的期待。且還要繼續追問，陳良基在教育部次長任內力推的高教轉型何去何從？或許要降低社會疑惑，技職司發布，10年後大一新生將比105年大減10萬人，為降低少子化衝擊，教部擬定「私立大專校院轉型及退場條例」。
柯志恩說，相較現行即有的「私立大專校院改善及停辦實施原則」，明定4項要求改善、進而啟動退場機制的標準，這次除了財務、欠薪，未來學生數、註冊率不再列為退場條件，但卻增加了「生師比」。她同意生師比絕不能過低，但多少比例才是合理？教部並未說明。
柯志恩指出，事實上，大學退場喊得震天價響10幾、20年了，很多苦撐經營的學校就是以拖待變，教育部也消極以對，這次提出「退場條例」一樣是老把戲，又是隔靴搔癢，不敢直指問題核心。若真有魄力處理，102年9月就訂定私立大學改善及停辦原則，據此就可以好好整頓，何必再訂一個新條例？1060208
(中央社)
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