童仲彥家暴 民進黨中常會建議除名

我要評比

民主進步黨籍台北市議員童仲彥對妻子家暴，民進黨中常會決議將本案移送中評會議處，並建議予以除名處分。

民進黨組織部和台北市黨部組調查小組調查童仲彥家暴案，調查報告送民進黨今天的中常會討論。發言人王閔生會後轉述，中常委聽取調查報告後，決議將本案移送中評會議處，並建議予以除名處分，5年內不得再申請加入民進黨。

王閔生轉述，身兼黨主席的總統蔡英文在處理童仲彥家暴案時，詢問在場中常委有沒有意見？現場沒人發表談話，蔡總統於是裁示全案通過，移送中評會處理；蔡總統對於童仲彥家暴案，沒有發表任何評語。

除童仲彥案之外，民進黨中常會對涉嫌向里長恐嚇開槍的桃園市議員張火爐做出處分，全案通過移送中評會討論。

民進黨中常會也通過推薦立委呂孫綾的父親、新北市議員呂子昌，代表民進黨角逐中華民國農會理事長。

此外，中常會通過2018年中央選舉對策委員會提案，有關苗栗縣議長可能補選案，選對會通過要求苗栗縣議會黨團對補選案作一致性投票決議。1060208

(中央社)