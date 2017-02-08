劉德立與巴拿馬警察總署警察總監早餐會

中華民國駐巴拿馬大使劉德立於當地時間7日，與巴拿馬警察總署警察總監品松共進早餐，雙方就台灣協助巴拿馬桌球及教練培訓計畫等事宜盡情暢談，氣氛融洽。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年2月8日

中華民國駐巴拿馬大使劉德立於當地時間7日，與巴拿馬警察總署警察總監品松共進早餐，雙方就台灣協助巴拿馬桌球及教練培訓計畫等事宜盡情暢談，氣氛融洽。

巴拿馬警察總署副署長卡斯蒂約（Javier Castillo）、體育計畫處長Julio Aizpurua、公關處長卡馬哥（Didacio Camargo）、總監特助沙達納（Luis Saldana）及台灣桌球教練黃榮欽夫婦等在座。

品松（Omar Pinzon）首向劉德立就履諾安排「巴拿馬桌球國手及教練培訓計畫」的台灣桌球教練黃榮欽及其夫人林白雪（也是桌球教練）於4日前往該署俱樂部進行桌球指導申致謝忱，他對黃榮欽夫婦將於每周六下午赴該署俱樂部協助培訓選手，相信在其專業指導下，選手必可大幅提升技術層級。

劉德立表示，推廣體育運動除有助兒童及青少年身心發展、進而培養良好生活習慣，也可對防治暴力與犯罪起立竿見影之效，目前中華民國政府透過台巴雙邊合作計畫，協助巴總統府部青少年犯罪防治局興建38所運動場及一所綜合運動中心。

他強調，駐館規劃於「巴拿馬桌球及教練培訓計畫」執行完畢前舉辦一場台巴友誼盃桌球比賽，盼邀品松偕其團隊及俱樂部選手共襄盛舉。品松慨允，並稱該署可提供俱樂部優質桌球場地供舉辦賽事。席間，品松並特致贈劉德立巴國警察總署警徽一枚，以表達對劉德立情誼的珍視及作為巴國警察之友紀念。

劉德立隨後與賓客另就台灣春節習俗及巴國桌球發展等盡情暢談，餐會歷時90分鐘，氣氛融洽歡愉。1060208

(中央社)