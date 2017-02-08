陸研究：氣候變遷使常綠闊葉林脆弱
中國大陸科學家的一項研究指出，全球氣候變遷使地帶性常綠闊葉林變得脆弱，且轉向灌木叢化發展。
南方日報今天報導，這是廣東省鼎湖山站團隊的研究成果，這支團隊昨天獲頒發廣東科學技術一等獎。
報導表示，鼎湖山站設在大陸第一個國家級自然保護區鼎湖山上，屬於中國科學院的森林生態系統定位研究站，由學者周國逸率領。
研究站基於10多年野外實驗資料和36年監測資料，發現（緯度）地帶性常綠闊葉林演變趨勢和機制，並闡明成熟常綠闊葉林土壤有機碳的積累機制，從而獲獎。
報導說，受副熱帶高壓氣候的控制，全球同緯度區域較為乾旱，荒漠和熱荒漠諸多，而在大陸的北緯21度至31度區域，卻由於青藏高原的地勢影響，夏季由海洋季風帶來雨水，因此較為濕潤。
因此，常綠闊葉林成為中國大陸熱帶、亞熱帶區域的地帶性植被，構成該區域的基本景觀。
「常綠闊葉林向何處去」是全球變化生態學和生態系統生態學兩個領域的重大科學問題，也直接影響到這個區域社會經濟和生態環境可持續性的基礎。
周國逸團隊的研究發現，過去35年來，區域土壤含水量持續下降，常綠闊葉林群落結構朝著灌木叢化的方向演變。
也就是說，大喬木和喬木物種數和個體數減少，而小喬木與灌木物種數和個體數增加，說明全球氣候變化已導致常綠闊葉林生態系統變得脆弱。
報導表示，這一趨勢得到美國生態學會的關注，相關論文獲得引述。
周國逸團隊的論文為大陸的減排工作和生態公益林建設建言獻策，為大陸參與國際氣候談判提供科學分析和資料支撐。
網上資料顯示，自然環境各要素在地表近於帶狀延伸分布，沿一定方向遞變，包括緯度地帶性、經度地帶性等。1060208
(中央社)
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