企業社捐藥草坐墊 銅板價義賣助家扶

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嘉義一家企業社捐贈家庭扶助中心一批藥草坐墊，今天由義工媽媽以銅板價義賣，希望匯集民眾的力量籌措助學基金，協助學子脫貧。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，近年來受經濟不景氣影響，捐助善款、義賣物品的單位也相對減少，所幸某企業社及時捐贈一批物品供家扶義賣，希望協助弱勢求學、脫貧。

沈明彥指出，這批全新的產品，包括藥草坐墊、寵物鍊、塑膠花器、杯子及衣架等，今天由義工媽媽在嘉義郵局前義賣，每件以新台幣10元起價格義賣，為學子籌措助學基金。

嘉義家扶中心表示，家扶基金會為了幫助在困境中仍願奮發向上的孩子，預計募集2000萬元提供他們在生活照顧、教育學習、急難救助及健康的改善，希望社會大眾發揮銅板的力量，幫助弱勢孩子早日脫貧。1060208

(中央社)