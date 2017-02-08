行政院：政府是服務業 人力精簡已緊繃

行政院人事行政總處人事長施能傑今天表示，政府的本質就是人力密集的服務業，近年來中央機關員額總數平均每年精簡約1%，目前有10幾個部會反映人手不足，人力已接近緊繃。

人事行政總處表示，政府推動中央機關精簡人力，106年度中央機關預算員額總數（含國營事業）已降至22萬3029人，較101年度行政院組改啟動時的23萬3204人，減少1萬175人，精簡率為4.4%。

其中「中央政府機關總員額法」範圍內的預算員額數，106年度已降至15萬5758人，較99年4月1日該法施行時的16萬4587人，減少8829人，精簡率為5.4%，精簡成效顯著。

施能傑表示，台灣社會期待政府精簡人力，但政府的本質就是服務業，還是勞力密集的服務業，很難用技術密集替代；加上因應社會變遷，會不斷產生新的業務，例如動保業務、食安檢查、一例一休上路後的勞檢、監所人滿為患等，勞動部、衛福部、法務部、環保署、農委會等10幾個部會都反映人力不夠。

施能傑說，這幾年中央機關員額總數平均每年精簡1%，約2000多人，人力已接近緊繃的狀態，因此人事總處在思考人力精簡時，面臨很大的壓力。

他說，未來人事總處會繼續用務實的角度控管政府員額，但因已經精簡到一定程度，精簡的幅度應不會太大，方向仍是能精簡的就精簡，至少做到總數不要增加。1060208

(中央社)