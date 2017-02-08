賀陳旦：105年端午疏運 上任來最挫折

交通部長賀陳旦上任半年多，今天在媒體面前坦言最挫敗的就是去年端午疏運風波，但他表示，今年春節出動700個警察，塞車時間明顯縮短。

交通部長賀陳旦上任之初就遇上端午連假疏運，當時祭出取消夜間免收費措施，結果高速公路從白天塞到黑夜，引發民怨，交通部長賀陳旦今天出席媒體春酒時也坦言，這是他上任以來遇到最挫折的事情。

他回憶，自己事後檢討，認為是沒有建立和民眾的良好溝通，因此本來為所當為的事情才會引發民怨。他也讚許交通部同仁，改推出讓民眾提前掌握行車時間的作法，評估自己要選擇哪條道路，教導民眾做一個聰明的用路人。

他也以今年春節疏運為例，指出國道塞車狀況明顯改善，主要是因為今年春節期間出動700多名國道警察，在各交流道跟重要路段站崗，因此能迅速排除狀況，他也感謝這些警察過年不休假出勤的辛勞。1060208

(中央社)