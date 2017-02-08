賀陳旦：105年端午疏運 上任來最挫折
交通部長賀陳旦上任半年多，今天在媒體面前坦言最挫敗的就是去年端午疏運風波，但他表示，今年春節出動700個警察，塞車時間明顯縮短。
交通部長賀陳旦上任之初就遇上端午連假疏運，當時祭出取消夜間免收費措施，結果高速公路從白天塞到黑夜，引發民怨，交通部長賀陳旦今天出席媒體春酒時也坦言，這是他上任以來遇到最挫折的事情。
他回憶，自己事後檢討，認為是沒有建立和民眾的良好溝通，因此本來為所當為的事情才會引發民怨。他也讚許交通部同仁，改推出讓民眾提前掌握行車時間的作法，評估自己要選擇哪條道路，教導民眾做一個聰明的用路人。
他也以今年春節疏運為例，指出國道塞車狀況明顯改善，主要是因為今年春節期間出動700多名國道警察，在各交流道跟重要路段站崗，因此能迅速排除狀況，他也感謝這些警察過年不休假出勤的辛勞。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。