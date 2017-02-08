大學系所評鑑 教育部規劃停辦

我要評比

教育部長潘文忠今天提出行政減量措施，其中實施多年的大學系所評鑑將「朝停辦方向規劃」，回歸大學自主治理。

潘文忠去年上任後，便在教育部成立評鑑減量專案小組，全面盤點並檢討簡化各項訪視評鑑，預計在今年底前全面完成簡化工作，停辦或整併超過5成的項目。

其中地方教育事務統合視導，日前已宣布改採「質化」交流座談方式，讓地方政府有更多的彈性和因地制宜的空間，不被中央訂定的統一指標綁住。

大學校務評鑑部分，則由5項目、48個指標，簡化為4項目、14個指標，學校基本資料更直接從資料庫匯出，減少學校人員填報的負擔。

除了校務評鑑，大學系所評鑑更讓教授和行政人員焦頭爛額，潘文忠今天宣布系所評鑑「朝停辦方向規劃」，未來不再由教育部辦理，改由學校自行規劃。

潘文忠表示，過去過度切割政策，讓學校來零星爭取資源，耗損了非常多的力量，反而讓學校難以發展特色。越評鑑結果各校越長越像，被譏台灣只剩下一個「教育部大學」。

教育部規劃的簡化評鑑方向，包括建立以學生學習、教師教學成效為核心的評鑑，以及授權學校自評，善用資訊科技簡化資料填報等，讓教育人員保留精力在教育現場。1060208

(中央社)