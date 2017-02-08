陸獲邀出席梵蒂岡器官買賣會議 專家轟
梵蒂岡邀請中國大陸高層衛生官員出席「反對器官販賣全球峰會」，引發倫理專家和人權律師抨擊，因為大陸的器官移植項目仍依賴死囚器官。
教廷科學研究院（Pontifical Academy of Sciences）邀請負責全面修訂大陸移植體系的前衛生部副部長黃潔夫，赴梵蒂岡參與這場為期兩天的會議。
澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）醫學倫理專家羅傑斯（Wendy Rogers）說，黃潔夫受邀出席「令人震驚」。
黃潔夫出席峰會時告訴記者，相關爭議相當「可笑」，在「任何情況下」，中國大陸都「不允許」使用死囚器官。
他也承認，使用死囚器官移植的情況仍可能存在。
他說：「中方對死囚器官移植抱持零容忍態度，但中國是個擁有13億人口的大國，因此我能肯定仍有違法行為存在。」
歐洲議會（European Parliament）和美國國會近日紛紛譴責大陸活摘器官之舉，與此同時，大陸器官移植項目來源為政治犯死囚或宗教犯、少數民族器官，也引發各界關切。（譯者：中央社劉文瑜）1060208
(中央社)
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