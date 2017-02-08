松野莉奈猝死 卡莉怪妞哀傷

日本人氣偶像女團「私立惠比壽中學」成員松野莉奈今天早上猝死，得年18歲。曾與她在音樂節目合作的卡莉怪妞在推特上表達哀傷之意，網友則是紛紛揣測她的死因。

松野莉奈昨天原訂參加在大阪的演唱會，但因身體不適在家療養。今天清晨5時（台灣時間4時）左右，父母發現她的病情惡化，打119報警，急救隊趕至時，發現她躺在床上、意識昏迷，送醫急救後不治。

曾與松野在音樂節目合作的卡莉怪妞在推特上寫道：「既年輕、又努力的孩子失去了生命，真的令人感到很難過。祈求她在天之靈安息。」

偶像團體「電波組.inc」的成員夢眠也在推特上貼文表示，簡直不敢相信，不願去想紅顏薄命這種說法。高人氣少女偶像團體「桃色幸運草Z」初期的成員、前SKE48的高井月奈表示，難過之情無法用言語形容，想到過往的事和未來，不禁悲從中來。

松野於LINE的官方部落格最後更新是在1月29日，Instagram則是昨天（7日）。粉絲們一時之間無法接受她離世的消息。 噩耗傳出後不久，女團「私立惠比壽中學」的官方網站就處於當機無法進入的狀態。

網路上網友紛紛揣測松野的死因，有人猜如果是過勞死的話，死因不會被公開。有人認為，健康活潑的女孩會猝死，可能是血管疾病或腦疾，甚至有人猜可能是自殺。

有網友指出，包括勞動環境等的調查，應該是到官方介入指導的程度了。女團「私立惠比壽中學」8名成員當中，柏木雛多曾因發生突發性耳疾一度暫停活動。成員小林歌穗罹患甲狀腺疾病、成員瑞季因罹患則因心律不整退團。

女團「私立惠比壽中學」2009年8月成軍時，成員包括七木奏音、瑞季、宇野愛海、宮崎莉奈、真山梨花等5人，但之後成員多次更動。

松野於1998年7月16日生於東京，小學1年級時，在東京表參道上獲星探青睞，2010年2月加入2009年成立的女團「私立惠比壽中學」，也被延攬為日本流行雜誌「LARME」的模特兒，她也曾演出電影JOKER GAME 逃出。1060208

(中央社)