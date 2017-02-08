工程包商貪圖方便 挖破岩磐害居民無水

國姓鄉乾溝野溪整治包商挖空坡腳，國姓鄉長丘埔生（右下舉手者）與承辦單位針鋒相對，表示草率工程造成簡易自來水水位降低，也恐造成山崩地滑。（廖肇祥攝）

國姓鄉乾溝野溪整治包商為導溪水，挖空坡腳，國姓鄉公所指出，縣府草率工程造成簡易自來水水位降低，也恐造成山崩地滑。（廖肇祥攝）

國姓鄉乾溝野溪整治包商為導溪水，挖空坡腳，疑似造成簡易自來水水位降低，南投縣長林明溱指示興建攔砂壩補救。（廖肇祥攝）

國姓鄉乾溝野溪施做檔土牆及護岸工程，包商為了方便工程施做，挖溝渠引水至下游，卻挖破坡腳岩磐，當地村民指出，不但簡易自來水水井水位驟減，坡腳挖空，也有可能造成大範圍走山，威脅村民生命財產；南投縣長林明溱親臨現場後指示，儘速興建攔砂壩補救。

國姓鄉乾溝野溪因經常暴漲，為害乾溝村4至7鄰約110戶村民安全，縣府農業處水保科撥災修經費，興建120公尺長的檔土牆與護岸，包商為了避免溪水干擾工程施做，在溪旁岩磐挖溝導水，當地居民2日後發現簡易自來水供水量不足，水井水位降低，至現場發現野溪旁的坡腳岩磐被挖成寬約2公尺、深約3公尺的排水道。

國姓鄉長丘埔生指出，岩磐遭破壞，地下水流失，簡易自來水水井無法蓄水，造成110多戶居民恐將無水可用，按照工程一般常理，包商不應挖空自然岩磐，如果真要排水，可先在施做點挖水池後，再以抽水機排水，監造單位監工不確實、包商便宜行事，危害乾溝村供水，大水沖刷淘空坡腳，也有可能造成山坡地滑，釀成可怕的災害。

包商則喊冤，水位下降應與枯水期有關，導水工程經常見於水利建設，世界氣候漸趨極端，秋冬也經常下大雨，抽水機來不及排水，為了讓工程能如期完工，施做排水道有其必要。丘埔生質疑包商說法不合情理，並要求縣府立即停工，回填被挖空的坡腳，並在下游施設攔砂壩，提高地下水位高度。

林明溱隨後至現場會勘，指示從每年縣內一億元災修款項中編列，在下游興建攔砂壩，提升地下水位，挖空的坡腳回填補強，避免衍生新的災情。

(中時)